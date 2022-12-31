Mersin'deki tefeci operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri şüphesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma başlattı. Bu çerçevede, 51 kişiyi mağdur ederek tefecilik suçu işledikleri öne sürülen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.