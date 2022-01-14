Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Mersin'de bu sabah 274 polisin katılımı ile tefeci ve kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı mahallelerinde tefecilik ve kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 274 personelle gerçekleştirilen operasyonda, 35 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek, av tüfeği, gümrük kaçağı sigara, çay, içki, elektronik sigara likidi, sigara sarma kağıdı ve tütün ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.