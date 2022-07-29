Mersin'deki 'Temizleme' operasyonunda 4 tutuklama

Mersin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Temizleme' adlı operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP'li 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 17 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmada terör örgütüyle bağlantısı olan, örgütü, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini öven ve eyleme katılan kişilerin de aralarında bulunduğu 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Dün sabah 'Temizleme' adıyla düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, HDP'li Akdeniz Belediye Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin'in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP'li 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 17 kişi serbest bırakılırken, S.E., M.D., H.M. ve N.Ü. tutuklandı.