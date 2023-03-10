Mersin'deki TOKİ konutlarında hak sahipleri evlerine kavuştu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) başlattığı yerinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Çay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 416 konut ve 36 iş yerinde, hak sahibi olan vatandaşların bir kısmına bugün anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde başlayan yerinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde toplamda 416 daire ile 36 dükkan inşa edildi. Bugün gerçekleşen törenle, 14'ü 3 artı 1 oturumlu, 14'ü 2 artı 1 oturumlu olmak üzere toplam 28 daire ile birlikte 12 iş yerinin anahtar teslimi gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan 2 artı 1 oturumlu 188 daire ve 3 artı 1 oturumlu 84 daire ile birlikte bazı iş yerlerinin hak sahibi vatandaşlara anahtar teslim programının 20 Mart gününe kadar tamamlanacağı kaydedildi.

"Yönetmeliklere uygun yapılan sağlam binalar can almıyor"

Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat günü büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak, "Ben de Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görevdeydim. Oradaki hemşehrilerimize yardımcı olmaya çalıştık. Biliyorsunuz afetlerde 3 önemli husus vardır. Afetin öncesi, afet sırası ve afet sonrası. Afet öncesinde elbette bilinçlendirici, bilgilendirici bu anlamda vatandaşlarımıza yönelik eğitimsel faaliyetler önem arz ediyor. Nitekim İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız önceki yılı eğitim yılı, geçtiğimiz yılı da tatbikat yılı ilan etmişti. Binlerce eğitim faaliyeti, binlerce tatbikat yapıldı. Bunlar önemli çalışmalar ama en önemli çalışmalardan bir tanesi ise binalarımızın yenilenmesi, çağın gerektirdiği normlara göre inşa edilmesi. Bu gerçekten hayati önem taşıyor. Artık binalarımız yürürlükte olan standartlarımıza göre yapılması gerekiyor. Gerek zemin etütleriyle, gerek kat yüksekliklerinin az olmasıyla, gerekse de sağlamlığa uygun yapılmasıyla görüyoruz ki binalar ne kadar deprem olursa olsun can almıyor. Deprem bölgesinde de bizzat görme imkanımız oldu, TOKİ binalarının ayakta oluşu bize en somut göstergesiydi" dedi.

"İlimizde TOKİ aracılığıyla yaklaşık 8 bin konut yapılacak"

TOKİ'nin ülke genelinde konut çalışmalarının olduğunu, Mersin'in de bu çalışmalardan yararlandığını aktaran Vali Pehlivan, "Bugün anahtar teslimini yapacağımız konutlarla beraber 5 binin üzerinde TOKİ konutu ilimize kazandırılmış oluyor. Ayrıca biliyorsunuz, İlk Evim projesi çerçevesinde Ocak ayında 5 bin 100 konutun da hak sahipliği kuralarını çekmiştik. Öncesinde yine hak sahibi tespit edilen 2 bin konut ve Bahçe Mahallesi'nde yapılan konutlarla birlikte yaklaşık 8 bin konut Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından inşa edilecek. Bunlar çok önemli adımlar" ifadelerini kullandı.

"Artık bina yapımlarında tavizler verilmemeleri"

Deprem bölgesinden döndükten sonra belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini ve bazı kararlar aldıklarını açıklayan Pehlivan, "Her belediye başkanından ilçelerindeki hasarlı binaların tespitini istedik. Akdeniz Belediye Başkanımız bir örneğini burada yapmış, çağdaş konutları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızı da kentsel dönüşüm konusunda iş birliği yapmaya davet ediyorum. Çünkü benzer acıları bir daha yaşamayalım. Mersin ilimiz fay hattı üzerinde olmayabilir ama gördünüz bütün artçıları ve depremleri hissettik. Bütün imar planları, ruhsatlandırma işlemleri ve bina yapımları yönetmeliklere uygun yapılmalı ve taviz verilmemeli" şeklinde konuştu.

"Amacımız saklanmış gerçekleri ortaya koyabilmek"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise, bugün 2 artı 1 oturumlu 14 daire ve 3 artı 1 14 daire ile birlikte 12 dükkanın hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldığını belirterek, "Özellikle Akdeniz Belediye Başkanlığı açısından böyle bir işe girmek çok riskliydi. Bir dahaki seçimde, seçimi alamama bedeli ile karşı karşıya gelme riski vardı. Ama önemli değildi, amacımız makam değildi, amacımız yeniden seçilmek değildi. Amacımız Mersin'de saklanmış olan gerçekleri ortaya koyabilmek, insanlarımızın makûs talihini değiştirmekti. İktidarımızla, vekillerimizle birlikte riske girdik. İnsanlarımız da bize güvendi ve bugün gururla anahtarlarını teslim edeceğimiz bu yapılar meydana geldi" diye konuştu.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Kaçak yapılarla mücadeleye ne olursa olsun devam edeceklerini vurgulayan Gültak, şunları söyledi:

"El birliğiyle insanımızın böyle güzel ortamlarda yaşamaları için mücadeleye devam edeceğiz. Gördüğümüz gibi depremler değil, kaçak konutlar insanı öldürüyor. İşte bugün biz burada güvenli ve modern, doğal gazlı, bahçeli, oyun alanı ve otoparkı olan güzel bir yaşam merkezini mahallemize kazandırdık. 2024 yılında aday olup yeniden halkımızın teveccühü ile yeniden seçilmem halinde Çay, Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallemizde daha ayrıca yeni projelerimizin hazır olduğu müjdesini de vermek isterim. Bu iş burada kalmayacak, Allah'ın izniyle devam edecek. Seçimi atlatalım, dünya liderini yeniden seçelim, 5 mahallemizdeki projeleri hayata geçireceğiz. Bugün teslim edeceğimiz yeni dairelerinin hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni evlerinde güle güle yaşamalarını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, Mersin milletvekilleri, Akdeniz Kaymakamı, Akdeniz Belediye Başkanı ve vatandaşlar örnek daireleri gezdi.