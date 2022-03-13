Mersin'deki Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısını protesto etti

Mersin'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği'nin organizasyonunda, Adnan Menderes Bulvarı sahil kesiminde bir araya gelen Ukraynalılar, taşıdıkları pankartlarda Rusya'nın saldırılarına tepkilerini ifade ettiler. Türk ve Ukrayna bayrakları taşıyan grup, sloganlar atıp Ukrayna milli marşını söylediler.

Türk vatandaşlarının da destek verdiği etkinliğe çocuklarıyla gelen bazı kadınlar, duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte konuşan Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Galyna Veselukha, savaşa 'dur' demek için burada toplandıklarını belirterek, "Ülkemizde çok acı bir durum yaşanıyor. Şu an Ukrayna'da kocaman bir savaş gerçekleşiyor. Ukrayna'daki bütün şehirleri mahvediyorlar. Çocuklar, kadınlar ve askerlerimiz ölüyorlar. Türkiye'ye 30 binden fazla Ukraynalı geldi. Türkler bize çok yardım ediyorlar, çok teşekkür ederiz" dedi.