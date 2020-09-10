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Mersin'deki yabancı uyruklu esnafa Covid-19 uyarısı

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki yabancı uyruklu esnaflara yönelik Covid-19’a karşı bilgilendirme yapılırken, salgına karşı uyarılarda bulunuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki yabancı uyruklu esnaflara yönelik Covid-19'a karşı bilgilendirme yapılırken, salgına karşı uyarılarda bulunuldu.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan yabancı uyruklu esnafları ziyaret ederek Covid-19'a karşı bilgilendirmede bulundu. Salgınına karşı alınması gereken tedbirler konusunda esnafı bilgilendiren ekipler, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

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