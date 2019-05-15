Mersin'deki yangın kontrol altına alındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki strafor fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi D-400 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir strafor fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, binadaki köpük ve yanıcı maddelerden dolayı kısa sürede tüm fabrikayı etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.