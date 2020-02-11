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Mersin'deki yangın sahalarında inceleme

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Anamur ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman sahasında incelemelerde bulundu.


Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akduman'a incelemeleri sırasında Silvikültür Şube Müdürü Hakan Keleş, Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris ve işletme şeflerinin eşlik ettiği bildirildi.


Açıklamada, Anamur ilçesinde 15 Ekim 2019 tarihinde 12 noktada yıldırım sebebiyle çıkan orman yangının 11 noktasının kısa sürede kontrol altına alındığı, Alaköprü Orman İşletme Şefliği bölgesindeki yangının ise büyüyerek 187 hektarlık orman alanına zarar verdiği hatırlatıldı. Zarar gören üretim sahasındaki altyapı eksiklikleri tespit edilerek gerekli çalışmalara başlandığı kaydedilen açıklamada, Bölge Müdürü Akduman'ın boylama, standardizasyon ve yol çalışmalarının yapıldığı bölgenin yıl içerisinde ağaçlandırıldığı görüşüne yer verildi.

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