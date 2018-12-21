Mersin'den Çin'in Doğu Türkistan zulmüne tepki

Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne tepki amaçlı basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından üyeler, Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Ulu Cami önünde Cuma namazı sonrasında bir araya gelen üyeler, ellerindeki dövizlerle, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları protesto etti. Üyeler adına açıklamalarda bulunan dernek başkanı Abdullah Akmaz, zulmün bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı.

Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yıllardır her türlü baskıyı yaptığını öne süren Akmaz, "Çin 1949 yılından buyana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. Mevcut dünya düzeninde İslam ülkeleri ve Müslüman halklar, ya ABD, ya İngiltere, ya da İsrail tarafında yer almakta ya da Rusya-Çin ilişkisinden birine sığınmaya zorlanmaktadır. Neredeyse tüm İslam coğrafyasında vesayet rejimi vardır. Hangi renkten, dilden ve inançtan olursa olsun bir topluluğun temel haklardan mahrum bırakılarak, sistematik baskılara asimile edilmeye çalışması kabul edilemez. Biz dünyada Müslüman ya da gayrimüslim kimsenin saçının kılına zarar gelmesin istiyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.