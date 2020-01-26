Mersin'den deprem bölgesine yardımlar yola çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın duyurulmasının ardından 1 saat içinde bir tır yardım hazırlanarak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Erdemli Belediyesi bünyesindeki Limon Çiçeği Sosyal Market aracılığı ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın duyurulmasının ardından 1 saatte vatandaşların desteğiyle 1 tır yardım hazırlanarak yola çıktı.

Yardım tırı içinde gıda başta olmak üzere, battaniye, halı, giyecek ve elektrikli ısıtıcıların yer aldığı öğrenildi.

Limon Çiçeği birimi görevlisi Şeyma Dölek, "Erdemli olarak Elazığ depreminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımıza öncelikli olarak gıda, battaniye, ısıtma aletleri gönderiyoruz. İtina ile çalışmalarımızı tamamlayıp, yardımları deprem bölgesine ulaştıracağız. Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun der, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını dileriz" dedi.

Vatandaşlar, depremzedelerin acılarını paylaştıklarını, her türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını belirttiler.