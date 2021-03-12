Mersin'den Irak'a ihraç edilen baklada hasat sona erdi

Mersin'in Silifke ilçesinde Irak'a ihraç edilen baklanın hasadında sona gelindi.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer yaptığı açıklamada, bakla sezonunun sona erdiğini, şu anda üreticiden kilosunun 3 liradan alındığını kaydetti.

İlk hasatta ihraç edilen baklanın özel olarak paketlendiğini belirten Türer, bakla fiyatının iyi olmasının ise üreticiyi sevindirdiğini belirtti. Bu yıl 4 bin dönüm araziden 6 bin ton bakla hasat edildiğini vurgulayan Türer, bunun yarısının Irak'a ihraç edildiğini, kalan kısmının ise iç piyasada tüketildiğini söyledi.

Hasat mevsiminin 8 liradan başladığını, şu anda son hasadın 3 liradan kadar devam ettiğini anlatan Türer, çiftçilerin bu sezon emeklerinin karşılığını aldığını belirtti.

Göz alıcı yeşil rengiyle tazeliği simgeleyen baklanın geçmişinin çok eskilere dayandığını, vitamin bakımından da zengin bir sebze olduğu için Türk mutfağının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olduğunu belirten Ali Türer, "Çukurova bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan bakla, hem taze hem de kuru olarak yenilebilen bir sebze. Bölgemizde üretilen baklanın çoğunluğu İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiliyor" dedi.