Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Seçer: "Su tasarrufuna dikkat çekilmeli"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, su tasarrufunun farkındalık oluşturulması gereken bir eğitim olduğunu kaydederek, "Kuraklık kapımızda. Onun için su tasarrufuna dikkat çekilmeli" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifinin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi, bu kez 20. mahallesi olan Toroslar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesindeki kadınlarla buluştu. Çalışma çerçevesinde 'Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek' sloganıyla hayata geçirilen ve kadınlara meslek öğretip, kendi evlerinde üretim yapmalarını ve ev ekonomilerine katkı sağladığı ifade edildi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer atölye çerçevesinde verilen su tasarrufu ve mahremiyet eğitiminin de önemine dikkat çekerek, "Aslında su tasarrufu, farkındalık oluşturulması gereken bir eğitim olarak düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Havayı görüyorsunuz. Kuraklık kapımızda. Onun için su tasarrufu ile ilgili dikkat çekmenizi çok isterim" ifadelerini kullandı.

"İnşallah birlikte daha güzel projelere imza atarız "

Projenin nasıl geliştiği konusunda kadınları bilgilendiren Meral Seçer, "Biliyorsunuz başkanımız kadınları çok destekleyen bir başkan. Tarlada, bahçede ürün yetiştiren, bunları değerlendirebiliyor. Bunun yanında ekim-dikim yapıyorlar, diktiklerini, ektiklerini daha sonra değerlendirebiliyorlar ama Başkanımız bize şunu söyledi; 'Peki, evdeki kadınlar için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor?' İşte bu düşünceyle Evimiz Atölye Projesi çıktı. Sizlerin yeni beceriler kazanması, birbirinizle iş birliğinizin artması, fikirlerinizin gelişmesi için önemli bir proje olarak düşünüyorum. Burada birbirinizle fikir alışverişi yapacaksınız, kendinize ek bir gelir elde edebileceksiniz. Bundan dolayı bu proje çok kıymetli. İnşallah daha güzel projelere imza atarız birlikte" diye konuştu.

"Proje bize çok katkıda bulundu"

Projeye katılan kadınlardan Tuğba Demir, “Projemiz çok güzel gidiyor. Özellikle biz kadınlara verdiği bu güzel proje için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir kadın olarak da bir ev hanımı olarak da gerçekten çok güzel katkıda bulundu. Sadece benim için değil, bütün kadınlar için çok güzel şeyler yapıyor, her konuda. Bu bebek yapımı da gerçekten bizim için hem eğlenceli hem çok güzel. Hem bir şeyler öğreniyoruz hem sohbet ediyoruz, çok güzel geçiyor” ifadelerine yer verdi.

Projeden çok memnun kaldığını ifade eden Seher Engin ise "Evdeydik, pek imkanımız olmuyordu, çıkamıyorduk. Şimdi daha iyi imkanlar var, çoraptan bebekler yapıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Anlattılar bize nasıl yapıldığını, şimdi güzel bir etkinlik oldu hanımlara. Sosyalleştik, dışarı çıktık, arkadaş çevremiz oldu. Güzel bir program oldu" şeklinde konuştu.