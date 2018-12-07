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Mersin'den Suriye'ye 26 ton insani yardım

Mersin’den Suriye’deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 26 ton un gönderildiği bildirildi.

Mersin'den Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 26 ton un gönderildiği bildirildi.


İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Suriye'nin Azez bölgesindeki Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere 26 ton un yüklü yardım tırı, dün öğle saatlerinde Mersin'den Kilis Öncüpınar Sınır Kapısına hareket etti.


Yardım tırı, bağışçı firma yetkilileri ile Türkiye Diyanet Vakfı personellerinin de katıldığı törende, TDV Mersin Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şaban Kondi'nin yaptığı duanın ardından sınıra uğurlandı.

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