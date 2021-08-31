Mersin'den Tunceli'deki yangınla mücadeleye destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tunceli'de 13 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek olmak için dün gece yola çıktı. 1 itfaiye aracı ve 1 arazöz ile Tunceli'de süren yangın söndürme çalışmalarına destek için 5 kişilik ekip bölgeye gitti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 kişilik ekip, Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında çıkan ve 13 gündür devam eden orman yangınlarına müdahale edecek.

Mersin'de çıkan orman yangınlarının ardından Antalya ve Muğla'da süren yangın söndürme çalışmalarına destek ekip olarak giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üzücü bir sel felaketi yaşayan Sinop ve Kastamonu'ya da desteğe gitmişti. Ekipler bu kez de Tunceli'de süren yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

İtfaiye Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesinden oluşturulan 5 kişilik ekip, 1 adet itfaiye aracı ve 1 adet arazöz ile Tunceli'de süren yangını söndürebilmek için çalışan ekiplere yardım edecek.