İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'e 37 milyon liralık yatırım müjdesi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 15’i kırsal ekonomik altyapı, 8’i de ekonomik yatırım projesi olmak üzere Mersin’de 37.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 15'i kırsal ekonomik altyapı, 8'i de ekonomik yatırım projesi olmak üzere Mersin'de 37.3 milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi.


Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek Mersin'e yapılacak yatırımları görüştü. Ziyaretten sonra açıklama yapan Yılmaz, 15'i kırsal ekonomik altyapı yatırımı ve 8'i ekonomik yatırım projesi olmak üzere Mersin'e ait 23 projenin tamamının kabul edildiğini belirterek, "37.3 milyon lira toplam proje tutarının yaklaşık 13.6 milyon liralık kısmı hibe olarak Mersin'e tahsis edilmiştir" dedi.


Görüşmede Zeynep Gül Yılmaz, Bakan Bekir Pakdemirli'ye Mut'un meşhur zeytinyağını takdim etti ve Mersin için yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.