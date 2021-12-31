Mersin'e 4 gençlik merkezi yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile Mersin'e yapılacak 4 gençlik merkezinin protokolü Vali Ali İhsan Su ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından imzalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Su, gençlik merkezlerinin Mersin'e ve Mersinlilere hayırlı olmasını dileyerek, verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.

İmzalanan protokol çerçevesinde Mersin'in Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerine gençlik merkezi yapılacak.