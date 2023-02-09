Mersin'e gelen depremzedeler belediye tesislerinde konuk ediliyor

Mersin'e gelen depremzedeler, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor ve çeşitli yerlerde konuk ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgelerinden Mersin'e otobüsle gelen depremzedeleri otogarda oluşturduğu alanda karşılıyor. İlk olarak sıcak çorba ikramında bulunan ekipler, talep eden depremzedeleri konaklamaları için uygun yerlere götürüyor. Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Gülnar Öğrenci Yurdu, Tarsus Gençlik Kampında bungalovlar ile kampta kurulan çadırlarda ve Berdan Konuk Evinde tüm depremzedelere kapılarını açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi psikologları ve PDR uzmanlarının verdiği psikolojik destekle de depremin izlerini ve kaygılarını azaltmayı amaçlıyor.

Ahmet amca ailesine ulaştı

Hatay'ın Defne ilçesinden Mersin'e getirilen 69 yaşındaki Ahmet Çiçek de bu felaketi yaşayan vatandaşlardan biri. Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'nde depremin yaşandığı gün evinde yalnız olan ve enkazdan dışarı çıkarılan Ahmet Çeçek, ambulanslarla Mersin'e geldi ve Büyükşehir Belediyesi Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi. İlk geldiği andan itibaren aklı Hatay'daki çocukları ve torunlarında olan Çiçek, telefonu da enkaz altında kaldığından ilk etapta kimseyle iletişim kuramadı. Büyükşehir Belediyesi personeli aracılığıyla Ahmet amcanın ailesine ulaşıldı. Yaşadığı mutluluk üzerine Ahmet Çiçek gözyaşlarını tutamadı. İlk olarak Suudi Arabistan'daki yakınına ulaşılan Çiçek, daha sonra Hatay'daki gelini ve torunları ile telefonda konuşup, seslerini duydu.

Ailesi ile konuştuğu dakikaların mutluğunu paylaşan Ahmet Çiçek, “Sağ olun, Allah razı olsun sizden. Beklemiyordum, umudumu kesmiştim. Herkes iyiymiş Allah'a şükür, öyle diyor. Çok mutlu oldum, çok sevindim. ‘İyiyiz' dediler. İnşallah kendileri de buraya yetişirler. Torunlarımı da görürüm inşallah. Benim en düşündüğüm şey torunlarım. Herkese selam ediyorum. İnsanlık ölmemiş Allah'a bin şükür" diye konuştu.

“Adıyaman yok oldu”

Adıyaman'dan Mersin'e zorlu şartlarda geldiğini ve yaşadığı korku dolu anları anlatan depremzede Berivan Dinç de Mersin Büyükşehir Belediyesinin Erkek Öğrenci Yurdunda konaklıyor. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Dinç, “Adıyaman merkezde iki katlı evde oturuyorduk. İki katlı evden bile çıkmakta çok zorlandık. Üst üste depremler yaşadık" ifadelerini kullandı.

Mersin'e bir arabada 9 kişi geldiklerini söyleyen Dinç, “Yollar zaten hep çökmüştü. Bekleye bekleye geldik. 16 saate buraya varabildik. Birkaç tanıdık yönlendirdi buraya yerleştik. Yaşadığımız için şanslı mıyız, şanssız mıyız onu da bilmiyoruz. Adıyaman yok oldu" şeklinde konuştu.

Tarsus Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetkin, “6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde tüm ekiplerimizle beraber sahadaydık. Dünden itibaren çok yoğun bir şekilde Tarsus'a gelen depremzedeleri ağırlamak üzere Konuk Evimizde, Tarsus Gençlik Kampında bungalov evlerimizde ve oluşturduğumuz çadırlarda hizmet etmekteyiz. Depremzedelerimize sabah kahvaltı, öğle ve akşam yemeği sağlıyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca tüm eksikler tamamlanıyor. Daha çok Hatay ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de gelenler var” dedi.