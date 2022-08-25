Mersin'e Hobi Parkı yapılıyor

Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 68'liler Ormanı karşısındaki alanda devam eden çalışmanın, yaklaşık 2 ayda tamamlanması hedefleniyor. Mersinlilerin hizmetine sunulacak Hobi Parkı ile vatandaşlar şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe yeşile olan özlemini giderecek.

Vatandaşlar doğayla bütünleşecek, istedikleri sebze ve meyveleri yetiştirecek

Hobi Park, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, tarımsal ürünlerin ekim biçimi ile uğraşmak isteyen vatandaşların bir numaralı adresi olacak. Vatandaşlar, 16 bin metrekarelik alanda 198 hobi kulübesinin yer aldığı 45 metrekarelik alanlarda hobi ihtiyaçlarını giderebilecek, istedikleri tarımsal üretimlerde bulunabilecek. Parkta ayrıca 6 metrelik ahşap kulübeler ve güvenlik açısından gerekli önlemler de yer alacak.

“Hobi Parkı tamamen teknolojiyle donatılmış”

Park ve Bahçeler Dairesinde peyzaj yüksek mimarı Cem Güneri, çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Hobi Park 16 bin metrekare üzerine kurulmuş, kendi içerisinde insanların tarımsal üretim yapacağı bir alan. Bu alanda yaklaşık 198 adet hobi kulübesi yer almakta. Bu kulübelerin bahçeleri yaklaşık 45 metrekare. İçerisinde bir adet sosyal tesisimiz bulunuyor. İnsanların birlikte vakit geçirebilecekleri ve birlikte çay, kahve içebilecekleri bir alan olarak tasarlandı. Hobi bahçelerimiz ise insanların tarımsal üretimin değerini bilmeleri ve kent içerisinde onlar için bir vaha aslında. Burası kent merkezinde bir yeşil alan olacak ve insanların kaçabilecekleri bir nokta. Bu alan tamamen yeni teknolojiyle donatılmış. Etrafında bir koruma duvarımız, panel çitleri var. Bu alanda giriş ve çıkışlar kart sistemli. İçerisinde güvenlik kameralarımız yer alıyor. 24 saat izlenecek bu alan. Bu kulübelerimiz vatandaşlarımıza kiraya verilecek ve 45 metrekarelik alanda onlar tarımsal üretim yapacaklar. İstedikleri zaman gelebilecekler bu alana ve burada aileleri ile birlikte hoş vakit geçirecekler.”

“Mersin'e 16 bin metrekarelik bir yeşil alan da kazandırılmış olacak”

Hobi Parkı'nın Mersin'e 16 bin metrekarelik bir yeşil alan olarak da kazandırılacağını vurgulayan Güneri, “Tarımsal üretimin yanı sıra, ekolojiye de katkıda bulunacak bir alan. Biz bu alanlarla ilgili vatandaşımıza, nasıl dizayn edecekleri konusunda destek de olacağız. Burada istedikleri gibi sebze, meyve ürünlerini yetiştirecekler” diye konuştu.

Hobi Parkı yapımına temmuz ayında başladıklarını sözlerine ekleyen Güneri, “Alanımızdaki çalışmalar ekim ayı başı gibi tamamlanmış olup, faaliyete geçecektir” dedi.