Mersin'e kayıt için gelen üniversiteliler otogarda karşılanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite kaydı için kentte gelen gençleri Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) karşılıyor. Gelen yolcu bölümündeki stantta öğrencilere hem rehberlik yapılıyor hem ikramlar sunuluyor hem de Mersin Büyükşehir'in öğrencilere yönelik hizmetleri anlatılıyor.

Sabah 05.30'da açılan stantta Mersin Büyükşehir'in kurs merkezi öğretmenleri saat 18.00'e kadar öğrencileri karşılıyor. Burada meyve suyu ve su ikramının yanı sıra gençlere bilgilendirici broşürler veriliyor. Görevli personel gelen öğrencilere önce kısaca Mersin'den bahsediyor, ardından Büyükşehir'in öğrencilere yönelik hizmetlerini anlatıyor. Öğrencilere Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden gidecekleri noktalara yönelik rehberlik de yapılıyor. MEŞOT'ta öğrencileri karşılayan personel, 1 Ekmek 1 Çorba'dan Çamaşır Kafe'ye kadar öğrencilere yönelik hizmetler konusunda gençleri bilgilendiriyor. Öğretmen Tuğrul Kürekçi, gençlere Mersin'e attıkları ilk adımdan itibaren yardımcı olmak istediklerini belirterek, “Pandemi süreci çok zor bir süreç. İnsanlar gergin bir şekilde seyahat ediyor, virüse yakalanma riski var. Öğrencilerde bu gerginlik var, akıllarında şüpheler var. Biz dedik ki en azından çocuklar geldiğinde aile şefkatiyle sıcak bir karşılama görsünler. Birkaç küçük ikramımız olsun, sağdan soldan adres sormadan, üniversiteye nasıl gideriz diye düşünmeden biz onları ücretsiz olarak üniversiteye bırakalım. Biraz yüzleri gülsün, biraz gerginlikleri azalsın istedik” dedi.

Mustafa Akın Halıcıoğlu adlı öğrenci ise bu sene Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'ni kazandığını ve beklemediği bir karşılamayla karşılaştığını vurgulayarak, “İnternetten araştırmıştım, Başkan Vahap Seçer'in yaptığı yenilikler hakkında çok şey okudum. Ama böyle sıcak bir karşılama beklemiyordum. Benim için çok şaşırtıcı oldu, çok da güzel oldu. Zaten sıcak bir şehre geldik, sıcak bir karşılama da Büyükşehir'e yakışırdı. Çok güzel oldu, çok hoşuma gitti. Başkanımız Vahap Seçer'e de çok teşekkür ederiz, öğrencilere bu kadar ilgili ve alakalı olduğu için. Zaten çamaşırından yurduna kadar her şey düşünülmüş, daha ne isteyebilir ki öğrenciler” diye konuştu.

Muhammet Çırak adlı öğrenci ise Çorum'dan geldiğini ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Çok güzel bir çalışma başlatmışlar, çok teşekkür ediyorum Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne. Beklemediğim bir karşılamaydı. Çünkü neyle karşılaşacağımı, otobüse bineceğim yeri bile bilmiyordum aslında. Bu hizmetler şu anda beni heyecanlandırdı" şeklinde konuştu.