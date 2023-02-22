Mersin'de 47 kurum ve kuruluş tarafından yapılan ortak açıklamada, depremler sonrası kente gelen plansız ancak zorunlu göç dalgasının etkisiyle altyapı, barınma ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda kentin olanaklarının üzerine çıkılmasından dolayı özel statü talebinde bulunuldu.

47 kurum ve kuruluş adına yapılan ortak açıklamada, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremler ve artçı sarsıntıların yaklaşık 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı 11 ilde çok büyük yıkıma neden olduğu ve 42 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Konumu gereği deprem bölgesine en yakın, güvenli şehirlerden olan ve büyük afetin sarstığı illerde yaşayan vatandaşlarla akrabalık ilişkilerinin yoğun olduğu Mersin'in, yaklaşık 400 bin depremzedeye kapılarını ilk günden itibaren açtığı kaydedilen açıklamada, "Afet sonrası Mersin'e gelen plansız ancak zorunlu göç dalgasının etkisiyle altyapı, barınma ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda kentin olanaklarının üzerine çıkılmasından dolayı, göç dalgası bir 'sosyal afet' haline dönüşmüştür. Kentimizin içinde bulunduğu mevcut durum değerlendirildiğinde, depremzede vatandaşlarımızın göçüyle ortaya çıkan ihtiyaçların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi ve kentin daha dirençli hale gelmesi için ilimizin dinamikleri olarak çağrıda bulunuyoruz" denildi.

Mersin'e özel statü talebi

Mersin'e özel bir destek ve statü talebinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılı il nüfusu 1 milyon 916 bin olan Mersin ve kentimizde yaşayan ve nüfus sayımına dahil olmayan yabancı uyruklu 400 bin yabancıya ek olarak, yaklaşık 400 bin depremzedeye de ev sahipliği yapmaya başlamıştır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde, Mersin'in nüfusu yüzde 40'e yakın bir oranda artmıştır. Bu gerçekten hareketle; merkezi bütçeden Mersin'e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır. Toplanan ve devletimizce verilecek olan deprem yardımlarının etkilenen illere dağıtılmasında, Mersin'in yüz binlerce depremzedeye ev sahipliği yaptığı göz önüne alınmalıdır. Ani ve yüksek oranlı nüfus hareketi, ilimizde sağlık, eğitim, asayiş, sosyal hizmetler ve altyapı çalışmaları gibi kamu hizmetlerine duyulan ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için bu hizmetlerin miktarını ve bunları yerine getirecek personel sayısını hızla artırmalıyız. Depremzede vatandaşlarımızın istihdam edilmelerini teşvik etmek üzere, sadece depremzedelere yönelik istihdam teşvik programları başlatılmalıdır. Yatırım Teşvik Sistemi'nde 3. bölgede yer alan Mersin'in, mevcut olağanüstü koşullar göz önüne alınarak 5. bölgeye alınması sağlanmalıdır."

Kent için hayata geçirilmesi önem arz eden projelerin de ivedilikle tamamlanması gerektiğini vurgulanan açıklamada, "İçme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek Pamukluk Barajı'nın isale hattı ve arıtma tesisleri, Çukurova Bölgesel Havaalanının hizmete açılması,

istihdam sorununu çözecek OSB ve küçük sanayi sitelerinin altyapılarının tamamlanması ve genişletilmesi için olanaklar sağlanması, konut açığının giderilmesi için toplu konut ve altyapı yatırımlarına destek sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, ilimizin ekonomik gelişimine önemli katkılar vereceğine inandığımız devam eden ve planlanan projelerin hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bunlar ilan edilmiş turizm bölgelerinin yatırıma dönüştürülmesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na da alınmış olan Mersin metrosunun hayata geçirilebilmesi için ilgili tüm prosedürlerin tamamlanması, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu projesinin tamamlanması, Mersin-Antalya yolunun tamamlanması, Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın yapılması ve Mersin Ana Konteyner Limanı'nın yapılması" ifadelerine yer verildi.