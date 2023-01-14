İhlas Haber Ajansı

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Mersin'e şehit ateşi düştü

Suriye’nin İdlib bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un şehadet haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehadet haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.


Şehit Kunt'un merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesinde bulunan evi, acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Kocasının şehadet haberini askeri yetkililerden alan 1 çocuk annesi Ebru Kurt, göz yaşlarına boğulurken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.


Şehidin anne ve babasının diğer çocuklarını ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittikleri, acı haberin ardından Mersin'e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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