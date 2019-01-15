Mersin'i gündüz fırtına, akşam sağanak yağmur vurdu

Mersin'de öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Fırtınada çok sayıda ağaç, tabela ve bank yerinden sökülürken, şiddetli yağış nedeniyle de yollar sular altında kaldı.

Kentte dün akşam başlayan yağmur, bugün öğleden sonra yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Fırtınada dev dalgalar oluşurken, sahildeki ağaçlar, banklar, oturma grupları, taşlar yerinden söküldü. Özellikle Atatürk Parkı içindeki balıkçı barınağı ile açıkta bekleyen tekne ve gemiler fırtınadan etkilendi. Fırtınaya açıkta yakalanan gemiler hemen demir atarak fırtınanın dinmesini beklerken, barınak içinde bulunan tekne sahipleri ise teknelerine zarar gelmemesi için büyük çaba sarf etti. Fırtınada yollar kırılan ağaç dallarıyla doldu. Rüzgar ve yağmurun kent merkezinde sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi ise, fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı. Gemide haciz işlemlerinden dolayı 2 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Şiddetli yağmur yolları trafiğe kapattı

Akşam saatlerinde fırtına etkisini yavaş yavaş kaybederken, yerini yağmura bıraktı. Saat 19.00 gibi başlayan sağanak yağmur birçok noktada su baskınlarına neden olurken, özellikle trafik akışını olumsuz etkiledi. Adnan Menderes Bulvarı tamamen trafiğe kapanırken, belediye ekipleri sahil bandında biriken suları çekmek için yoğun çaba sarf etti. Ara yollardan çıkan bazı araç sürücüleri biriken suların içinden geçmeye çalışırken zorlandı. Yetkililer vatandaşları şiddetli fırtına ve yağmur konusunda uyardı.