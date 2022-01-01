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Mersin'in 100. kurtuluş yıldönümü etkinliklerle kutlanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, bir AVM'nin yanında kurulan Yenişehir Etkinlik Alanında kutlayacağı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Haftası Kutlamaları etkinliği 2-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik, 2 Ocak'ta ‘Milli Mücadele', ‘Yüzyıl' ve ‘Mersin'in Hafızası' sergilerinin açılışı ile başlayacak. 8 gün sürecek etkinlik boyunca edebiyatçı, tarihçi, akademisyen ve yazarlar tarafından söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca performanslar ve çeşitli deneyim alanları da Yenişehir Etkinlik Alanında Mersinlilerle buluşacak.


Birbirinden değerli isimler Mersin tarihi üzerine söyleşi yapacak


Sinan Meydan, Ataol Behramoğlu, Nebil Özgentürk, Sunay Akın, Ümit Alan, Ateş İlyas Başsoy, Özlem Gürses, Barış İnce, Haydar Ergülen, Ot Dergisi yazarlarından Murat Menteş, Revhat Arslan, Ali Lidar, Kutub Şimşek, Ömür Üzel gibi isimlerin konuk olacağı etkinlikte, akademisyenler, tarihçi ve yazarlar Mersin'in önemli isimlerinin katılımıyla Mersin tarihi, kültür ve sanatı üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.

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