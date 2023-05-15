Mersin'in 6. kanalize kavşağı açıldı

Çevre Yolu çalışmaları çerçevesinde 6. kanalize kavşağı 32. Cadde ile 13. Cadde kesiminde açtı.Kavşak çalışması çerçevesinde 3 bin 200 ton sıcak asfalt dökümü, bin 500 metrekare bordür, 450 metrekare kaldırım düzenleme faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Daha önce 3. Çevre Yolu üzerinde 5 kanalize kavşak açarak trafik akışını rahatlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, 6. kanalize kavşak çalışmasını da kısa sürede tamamladı. Sağa ve sola dönüşlerde farklı kulvardan yönlendirme yapan kanalize kavşak çalışması sayesinde bekleme süresi minimuma indirilerek trafik akışı daha rahat bir şekilde sağladığı kaydedildi. Araçların ışıkta bekleme süresi ve trafik yoğunluğunun da azaldığı kaydedildi. Kavşak çalışması çerçevesinde 3 bin 200 ton sıcak asfalt dökümü, bin 500 metrekare bordür, 450 metrekare kaldırım düzenleme faaliyeti yapıldığına da dikkat çekildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü'nde görevli Jeoloji Mühendisi Serkan Bayazit, yapımı tamamlanan 6. kavşak hakkında bilgi vererek, “Bu kanalize kavşaklar proje boyunca devam edecek. Kanalize kavşaklarımızın amacı her aracın dönüş yapacağı kanala girerek daha rahat ve daha güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak” dedi.