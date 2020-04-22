İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'in ağaçlandırma sahalarında bakım devam ediyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlandırma sahalarındaki fidanların yaşayabilmeleri için kültür bakım sahalarında ot alma, çapa ve teras onarım çalışmalarına devam ediyor.


Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü dahilinde fidanların hayatiyetini etkileyecek oranda bakıma ihtiyaç duyulan kültür bakım sahalarında endüstriyel ağaçlandırma, ağaçlandırma, toprak muhafaza ve erozyon kontrol sahalarında ot alma, çapa ve teras onarım çalışmaları yapılıyor.


Geçmiş yıllarda ağaçlandırması yapılan sahalarda 2020 yılı içerisinde 425 hektar endüstriyel ağaçlandırma sahası, 351 hektar ağaçlandırma sahası, 900 hektar toprak muhafaza ve erozyon sahası olmak üzere toplam bin 676 hektar sahada ot alma ve çapa işlerinin devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.