Mersin'in en işlek noktalarından müzik sesleri yükseliyor

Mersin, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla kültür ve sanatın kenti oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Konservatuvar ve Kent Orkestrası sanatçılarının, kentin en işlek noktalarında verdiği mini konserler Mersinlilerin beğenisini topluyor. Vatandaşların keyifle eşlik ettiği ve yoğun ilgi gören konserler, akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Sanatçılar, pazartesi ve çarşamba günleri saat 17.00'de Taş Bina önünde vatandaşlarla buluşurken, diğer günler kentin farklı yerlerinde konser veriyor. Konserler, her gün farklı bir konseptte yapılırken, hem sanatçılar hem de enstrümanlar değişiyor. Geniş bir repertuvara sahip olan sanatçılar, Türk halk Müziğinden pop müziğe kadar birçok farklı şarkıyı seslendiriyor.

“Sokağın her bir köşesinde müzik çalsın”

Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde katıldığı Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayında da sanata verdiği önemi vurgularken, “Sokağın bir köşesinde müzik çalsın. Sokaklardan müzik sesleri çıksın. Kırsal mahallelere gitsinler. Bizim yolumuz çağdaşlık. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen zihniyetin peşinden gidiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in peşinden gidiyoruz. Barış olacaksa sanatla olur. Kardeşlik olacaksa sanatla olur. Savaşlar duracaksa sanatla olur, müzikle olur. Dolayısıyla biz sanatı, sanatçıyı yücelterek bu ülkede toplumsal barışı sağlayabiliriz” demişti.

“Sanatçılarımız sokaklarda olmalı, salonlardan dışarı çıkmalı”

Büyükşehir Belediyesi'nin daha zengin bir orkestra oluşturabileceğini belirten Seçer, “Bu konuda her türlü yatırımı yapalım. Bunlar çok küçük işler olabilir ama yansımalarının çok büyük olduğunu zamanla göreceksiniz. Çok güzel orkestramız var, folklor ekibimiz var, her şeyimiz var ama bunlar sokaklarda olmalı, salonlardan dışarı çıkmalı” ifadelerini kullanmıştı.