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Mersin'in Gülnar ilçesinde eğitime ara verildi

Mersin’in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”Kar yağışı sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü Gülnar ilçemizde (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu hariç) yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

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