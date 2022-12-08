Mersin'in güzellikleri İzmir'de tanıtılacak

'sı gerçekleştirilen ve her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren TTI İzmir 'Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde yerini aldı. 8-10 Aralık tarihleri arasında yapılacak fuarda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in tarihi, turistik ve gastronomik güzelliklerini katılımcılara tanıtacak.

Fuarizmir'de, ulusal ve uluslararası binlerce katılımcıyı ağırlayacak olan fuar, dans gösterileri, koro performansları ve açılış konuşmaları ile başladı. Fuarda 3 gün boyunca turizmin her alanına hitap eden atölye çalışmaları, seminerler, sergi, sempozyum, ülke sunumları olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yer aldığı Mersin standında Mersin'e ait güzellikler katılımcılarla paylaşılıyor. Mersin'i tanıtan video ve görsellerin olduğu Görsel Deneyim Alanı'nda Mersin tanıtılırken, tarihi ve turistik yerlerin sanal gerçeklik gözlüğü ile tanıtıldığı VR Mersin projesi sayesinde de katılımcılar Mersin'de sanal tur yapma imkanına sahip olacak.