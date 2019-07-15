Mersin'in her köşesi tiyatro ile buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, 'Köy Seyirlik' programıyla kentin en ücra mahallelerini kültür-sanatla buluşturuyor.

Mersin'de kültür ve sanat etkinliklerini en üst noktaya çıkarmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 'Köy Seyirlik' programıyla mahalle meydanlarını tiyatroyla buluşturuyor. “Yaylalarda Köylerde Kültür Sanat Her Yerde” sloganı ile yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibinin sahnelediği tiyatro oyunları ile mahalle sakinleri eğlenceli vakit geçiriyor.

Evlerinin önünde tiyatro keyfi

Kırsal alanda yaşadıkları ve şehir merkezine uzak oldukları için tiyatroya gitme şansları olmayan vatandaşlar, 'Köy Seyirlik' programı sayesinde tiyatro oyunlarını mahallelerinde izleme şansını yakaladıklarını ifade ediyor. Vatandaşlar, kendilerini düşünüp, böyle bir hizmeti ayaklarına kadar getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ediyor.

Yaz sezonu boyunca toplam 30 köye giderek oyunlarını sahneleyecek olan Şehir Tiyatroları oyuncuları, 1 Eylül'e kadar turnelerine devam edecek.