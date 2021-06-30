Mersin'in ihracatı mayıs ayında yüzde 21,4 arttı

MERSİN (İHA) – Mersin'in mayıs ayı ihracatı yüzde 21,4 oranında artarak 266 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mersin'in ilk 5 aylık ihracat toplamı ise 1 milyar 591 milyon 345 bin dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçici Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye ihracatı mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 54 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında Mersin'de ihracat yüzde 21,4, ithalat yüzde 64,5 arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin'in dış ticaret verileri de paylaşıldı. Buna göre, Mersin'de ihracat mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artarak 266 milyon dolar oldu. Mersin'in ilk 5 aylık ihracat toplamı ise 1 milyar 591 milyon 345 bin dolara ulaştı.

Mersin'de ithalat ise mayısta geçen yıla göre yüzde 64,5 artarak yaklaşık 291 milyon dolara yükseldi. Mersin'in ilk 5 aylık ithalat toplamı da 1 milyar 373 milyon 613 bin dolara ulaştı.