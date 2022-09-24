Mersin'in kardeş şehri Klaipeda ile yeşil bir gelecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Mersin'in kardeş şehirlerden Litvanya'nın Klaipeda kentinin Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas ve Mersin Litvanya Fahri Konsolosu Armağan Öner'i makamında ağırladı. İki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için, iletişimin daha da artırılacağının belirtildiği ziyarette, yine iki şehir arasında çalışmaların yürütüldüğü “Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirlerinin Ortaklığı“ projesi hakkında konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı İbrahim Evrim ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in de iştirak ettiği ziyarette, "Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirlerinin Ortaklığı" projesinin tam başvurusu, 7 Kasım'da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi'nce yürütülen proje çerçevesinde iki kardeş şehrin, hem kıyı hem de liman kenti olmaları dolayısıyla, iklim eylem planına uyum sağlaması için kıyı direncinin artırılması hedefleniyor.

Başkan Vahap Seçer, bir arada olma amaçlarının, kardeş şehir Klaipeda ile aralarındaki iletişimi artırmak olduğuna değinerek, “Arzu ederim ki sadece şehirlerimiz değil, ülkelerimiz de dostluk ilişkilerini geliştirirler. Ben Belediye Başkanı olmadan önce, iki belediye arasında ‘Kardeşlik Protokolü' imzalanmış. Bazı etkinlikler beraber tertiplenmiş ya da birbirine katılım sağlanmış. Mersin ve Klaipeda arasında çok ortak yönlerin olduğunu, ben de yaptığım okumalarda ve incelemelerde gördüm. Klaipeda'nın liman kenti olması, yüz ölçümüne baktığınız zaman nüfus yoğunluğunun ve ekonomik hacminin çok büyük olması, Mersin ile benzer özellikler taşıyor. Yani ekonomik anlamda da, birbirine benzeyen kentler olduğunu bize gösteriyor” dedi.

“Birbirimizin tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmak çok önemli”

Kardeş şehir ilişkileri sayesinde birbirlerinin deneyimlerinden ve tecrübelerinden faydalanmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Bizim nüfusumuz, buradaki sığınmacılarla beraber, Klaipeda'nın yaklaşık 15-20 katı fazla. Yüz ölçümü de aynı şekilde. Ama nüfus ya da kentin büyüklüğü ne olursa olsun, belediye hizmetlerinde çok ortak konumuz var. Bu ilişkiler sırasında birbirimizin deneyiminden, tecrübesinden faydalanmamız çok önemli. Bizim son yaptığımız proje çerçevesinde de, çok önemli çalışmaların gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu konuda, kurumumuzun başındaki arkadaşımız, zaten uzun süredir sizinle yapılan çalışmaların sunumunu bana yapıyor. Ben de yakından takip ediyorum” diye konuştu.

Mersin'le ilgili güncel bilgileri de paylaşan Seçer, “Sayıları 400 bini bulan kayıtlı ve kayıt dışı sığınmacılarla birlikte, kentin nüfusu 2,4 milyon civarında. Bu da kent için çok büyük bir yük oluşturuyor. Ancak bizim yönetim anlayışımız, benim ve mensubu olduğum partimin dünya görüşünden kaynaklı dil, din, mezhep, herhangi bir ayrım yapmadan, herkese eşit hizmet götürebilmektir. Bu kentte aynı bölgede kiliseyi de, camiyi de görebilirsiniz. İnsanları bir arada, hiçbir ayrım gözetmeksizin, dostça, kardeşçe yaşayan güzel ve mutlu bir kent” ifadelerini kullandı. Mersin'in ülke ekonomisine katkısı ve belediyenin mali durumu hakkında da kısa bir bilgi aktaran Başkan Seçer, “Türkiye'de en fazla vergi ödeyen ilk 7 şehirden biriyiz. Belediye Başkanı olduğumda hesapları inceledim ve ‘merkezi hükümetten gelen para ile ben bu şehre çok güzel hizmet ederim' dedim. Geçmişten devralınan ve ödenmesi gereken borç da olmasına rağmen, şu anda çok güçlü bir belediyenin içinde oturuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır bu ziyareti planladıklarını söyleyen Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ise “Gelecekte de güzel bir işbirliğine imza atacağız. Bu proje hem bize bir perspektif katacak, hem de iki şehrin yeşil gelecek konusundaki fikir birliklerini, fikir alışverişlerini artıracak, aynı zamanda ticaret açısından da bir çekim merkezi oluşturmasına sebebiyet verecektir” şeklinde konuştu.

17. Alanya Uluslararası Caz Günleri'ne Caz sanatçısı olarak katıldıktan sonra kardeş şehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyarete geldiğini söyleyen Klaipeda Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas, “Şehirlerimizin çok fazla ortak noktası var ve başka seçeneğimiz yok, mutlaka birlikte olmalıyız. Tabi şehirlerimizin ortak noktaları arasında liman, üniversiteler, müzik, kültür tabi ki caz da var. Aynı zamanda yeşil gelecek için de birlikte adım atacağımız için çok mutluyum. Bunu liman şehirleri olarak yapacağız. Buraya gelirken, yolda şoförümüzü biraz durdurmak zorunda kaldım. Çünkü bu kadar güzel bir şehri incelemek istedim. Şehrinizin güzelliğini seyretmekten, sizinle olan randevuma da biraz geç kaldım” dedi.