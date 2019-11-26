İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'in kırsal bölgelerindeki asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de asfalt çalışmalarına büyük bir hızla devam ettirdiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de asfalt çalışmalarına büyük bir hızla devam ettirdiği bildirildi.


Bu kapsamda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mut ilçesinde gerçekleştirdikleri yoğun asfaltlama çalışmalarını Gülnar ile sürdürdü. Ekipler, vatandaşların ve muhtarların talepleri doğrultusunda Gülnar'da Saray ve Akdeniz mahallelerinde asfaltlama çalışmaları yürütüyor.


Asfaltlama çalışmaları 12 ay sürecek


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, “12 ay boyunca asfaltlama çalışması yapacağız” sözü hatırlatılarak, bu doğrultuda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, hem kendi tespit ettikleri cadde ve sokaklarda hem de vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda asfalt çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.


Akdeniz ve Saray mahallesine 2 bin 308 ton asfalt


Gülnar'ın ilçe merkezinde yer alan Saray ve Akdeniz mahallelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında, Aksekili ve Sandal sokakları, Bulgara ve Sedef Caddesi ile yine Abdullah Metin ve Mezarlık sokaklarının asfaltlandığı kaydedildi. Aynı çalışmalar kapsamında Akdeniz Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine de sıcak asfalt döküldüğü bildirilirken, toplam 2 bin 130 metre uzunluğundaki alanda 2 bin 308 ton 320 kilogram asfalt döküldüğü kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.