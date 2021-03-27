Mersin'in milletvekili sayısı 13'e yükseldi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı kararla geçen yıla göre nüfusu artan Mersin'in milletvekili sayısı da yeniden yükseldi. YSK'nın yaptığı değişiklikle Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e yükseldi.

YSK, Resmi Gazetede yayımlanan kararla bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilere dayanılarak alınan kararla geçen yıl nüfusu 28 bin 332 kişi artan Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e yükseldi.

Mersin'in 2019'da 1 milyon 840 bin 425 olan nüfusu, 2020'de 1 milyon 868 bin 757 kişiye yükselmişti.