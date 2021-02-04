Mersin'in nüfusu 1 milyon 868 bin 757'ye yükseldi

MERSİN (İHA) – Mersin'in nüfusu, 28 bin 332 kişi artarak 1 milyon 868 bin 757 kişiye yükseldi. Mersin'de toplam nüfusun yüzde 49,9'unu erkekler, yüzde 50,1'ini kadınların oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'de ikamet eden nüfusun 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştığı belirtilen açıklamada, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfusun 41 milyon 698 bin 377 kişi olduğuna dikkat çekildi. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkeklerin, yüzde 49,9'unu ise kadınların oluşturduğu bildirildi.

Mersin'in nüfusu 1 milyon 868 bin 757 kişi oldu

Açıklamaya göre, Mersin nüfusu 2020 yılında bir önceki yıla göre 28 bin 332 kişi artarak 1 milyon 868 bin 757 kişi oldu. Mersin, nüfus sıralamasında 11'inci sırada yer aldı. Mersin'de erkek nüfusu 933 bin 368 kişi, kadın nüfusu ise 935 bin 389 kişi oldu. Buna göre, Türkiye genelinin aksine Mersin'in toplam nüfusunun yüzde 49,9'unu erkekler, yüzde 50,1'ini kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı arttı

Açıklamada, Mersin'in yıllık nüfus artış hızının 2019 yılında binde 14,2 iken, 2020 yılında binde 15,3'e yükseldiği de belirtildi. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı'nın Mersin'de 2019 yılına göre 2 kişi artarak 121 kişiye yükseldiği bildirildi.