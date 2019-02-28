Mersin'in ocak ayı ihracatında yüzde 0,7'lik düşüş

MERSİN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin'in Ocak 2019 ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında düşerek 150 bin 122 dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak, TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici Dış Ticaret İstatistikleri Ocak 2019 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamada, ocak ayında Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara gerilediği bildirildi. İhracatın 2019 Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, en fazla ihracat yapılan ülkenin 1 milyar 289 milyon dolar Almanya, en fazla ithalat yapılan ülkenin ise 1 milyar 709 milyon dolarla Rusya olduğu kaydedildi.

Mersin ihracatta 14'üncü, ithalatta 13'üncü sırada yer aldı

Mersin ile ilgili verilere yer verilen açıklamada, Mersin'de ihracatın Ocak 2019'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalarak 150 bin 122 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Mersin'de ithalatın da ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 23,1 azalarak 99 bin 591 dolar olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre, bu verilerle Mersin ihracatta 14'üncü, ithalatta ise 13'üncü sırada yer aldı.