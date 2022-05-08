Mersin'in sarı altını yenidünya üreticisini fiyatıyla sevindirdi

Mersin'in sarı altını yenidünya, diğer adıyla Malta eriğinde hasat dönemi başladı. Kilosu 15 TL'ye kadar alıcı bulan yenidünya, üreticisini sevindirdi. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra birçok ülkeye de gönderilen yenidünya meyvesinin hasadının yaklaşık bir ay süreceği belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretimde önemli merkezlerinden olan Mersin'de açıktaki yenidünya bahçelerinde meyveler olgunlaştı. Özellikle Erdemli ilçesinde yoğun olarak bahçeleri bulunan yenidünya meyvelerinin sararması göze hitap ederken, hasat dönemi de başladı. Bahçelerde yaklaşık 15-20'şer kişilik işçi grupları meyveleri özenle toplayarak kasalarla hale gönderiyor. Burada kalitesine göre meyvenin kilogramı 15 TL'ye kadar alıcı buluyor. Başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderilen yenidünya meyvesi, Rusya, Azerbaycan, Arap ve AB ülkelerine de satılarak ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. Bir ağacın 100 ile 150 kilogram arasında ürün vermesi ise üreticisini mutlu ediyor.

Hasat bir ay sürecek, yurt dışına da gönderiliyor

Yenidünya meyvesinin hasadına başladıklarını belirten Yusuf Kenan Eser, ”15-20 kişiyle hasat yapıyoruz. Bu sene sıcak meyveyi biraz etkiledi. Buna şükür. Şu anda meyve türünden yoğun olarak yenidünya çıktı. Hasat yaklaşık bir ay sürüyor. Çalıştığımız insanlar da, bizler de memnunuz” dedi.

Çok zor şartlar altında bu kalitede ürün yetiştirdiklerini söyleyen üretici Polat Şen ise, “Yoğun hasat dönemine başladık, fiyatlardan memnunuz. Kışın don oldu, meyvenin bir kısmı etkilendi. Geçenlerde de biraz güneş yaktı. Onun için bu sene ürün biraz kısıtlı ama dalda kalan ürünümüz iyi şükür” diye konuştu.

Üreticilerin yoğun hasat döneminde olduğunu aktaran sebze ve meyve alış satışı yapan hal esnaflarından Erkan Aylak, “Yenidünya meyvesine talep oldukça fazla. Kalitesine göre 15 TL'ye kadar satılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına bu ürünleri pazarlıyoruz. Yurt dışına da satışlarımız oluyor. Aracı firmalarla başta Rusya, Azerbaycan olmak üzere Arap ve Avrupa ülkelerine bu ürünleri gönderiyoruz” dedi.