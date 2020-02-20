Mersin'in simgelerinden turunç ağaçları bakımdan geçiyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Mersin'in simgelerinden turunç ağaçlarında bakım çalışmaları başlattı. Seyrelen noktalara ve kökleriyle gövdeleri zarar gören ağaçların yerlerine turunç fidanları dikiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Okan Merzeci Bulvarları ile kent merkezinde vatandaşların yoğun sirkülasyonunun bulunduğu caddelerin refüj ve kaldırımlarındaki ağaç dizelerinde çeşitli nedenlerle oluşan seyreklik, dikilen turunç fidanı ve zakkum bitki takviyeleriyle artırılıyor.

Son olarak 2 yıl önce merkez Yenişehir ilçesinde 18. Caddenin refüjüne dikilen Japon Kavağı (Brachychiton populneum) ağaçlarında zayıflama ve gelişim geriliği gözlemlendi. Zirai teknik ekipler ağaçlar üzerinde yaptıkları tetkik ve incelemeler neticesinde ağaçların kök ve gövde yapılarında Cytospora, Chrysos Perma (bakteri ve mantar virüsü) tespit etti. Ağaçların kurtarılması için uygulanan ilaçlama ve budama tedavilerinin sonuç vermemesi üzerine ekipler, virüsün diğer ağaçlara geçmesinin önlenmesi için harekete geçti. Teknik ekiplerin gözetiminde, hastalanan 21 Japon Kavağı imha edilmek üzere yerinden alınırken, dikim ekipleri ise sökülen ağaçların yerine 21 adet turunç fidanı dikti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğinin önümüzdeki günlerde tüm ilçelerde devam edeceği bildirildi.

Refüjler temizlendi

Ekipler, ağaçlandırma çalışmasının ardından çevre temizliği gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların talebi üzerine yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizledi. Ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını da budayan ekipler, kent merkezindeki bulvar ve caddeler üzerindeki kaldırım ve refüj bordürlerini boyadı. Sarı ve beyaz renkte boyanan bordürler temiz bir görüntü oluşturarak şehre canlılık getirdi.