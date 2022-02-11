Mersin'in tüm güzellikleri EMITT'te tanıtılıyor

kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) dikkat çeken standı ile yoğun ilgi gördü. 9 Şubat'ta açılışı yapılan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı fuarda Mersin, tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleri ile de tanıtılıyor.

VR Mersin platformu fuarın ilgi odağı oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin standını ziyaret edenler; Görsel Deneyim Alanında Mersin'i video ve görsellerle izlerken, VR Mersin platformunu da dikkatle inceliyor. Daha önce Mersin'i hiç görmeyenler de VR Mersin'de sanal gerçeklik gözlüğü ile Mersin'i görmüş oluyor. Mersin'de tarihi mekanlar başta olmak üzere birçok noktanın olduğu VR Mersin'de katılımcılar seçtikleri her noktayı sanal ortamda görebiliyor.

Mersin tarihinde yer alan mitolojik karakterler de fuarda tanıtılıyor. Flora, Zephyros, Şahmeran, Aziz Pavlus, Kraliçe Aba, Pan ve Typhon'un figürleri bez çantalarda yer alıyor.

“Büyükşehir olarak amacımız turizmde çıtayı yükseltmek”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, EMITT'in uluslararası anlamda önemli bir turizm fuarı olduğunu vurgulayarak, “Temel amacımız, Mersin'i turizm noktasında tanıtmak. Gerçekten çok önemli görsellerimiz var. Standımız çok büyük beğeni gördü. Birçok yabancı konuğu başkanımız burada ağırladı ve ağırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Mersin'in turizm noktasında hak ettiği yerde olmadığına değinen Gökbel, “Büyükşehir olarak amacımız, turizmde çıtayı yükseltmek. Bunun da tabi en önemli yolu tanıtımdan geçiyor. Turizm fuarları bu tanıtım için önemli. Burada özellikle VR Mersin üzerinden Mersin'e gelemeyenleri bile burada gezdirme imkanımız oldu. Fuarın, tanıtım noktasında Mersin'e de önemli bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“İlişkilerimizi geliştiriyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de fuarda farklı ülkeler ve şehirlerle iletişim kurduklarını belirterek, “Diğer belediyelerle, illerle, ilçelerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda farklı ülkelerden de katılım var, oradan da çok güzel ilişkiler kuruyoruz. Kültüre ve turizme yönelik çalışmaların devamlılığı konusunda da iş birliği başlatmak amacıyla sohbetlerimiz oluyor. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Gerçekten çok verimli, dolu dolu. Vatandaşlardan aldığımız tepkiler çok iyi. Standımızı, yaklaşımımızı, tavrımızı, kimliğimizi, vizyonumuzu fark ediyorlar ve beğeniyorlar. Bu anlamda çok mutluyuz. Bu etkileşim ve bu dönüşten çok keyif alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mersin bizim için çok kıymetli”

Büyükşehir Belediyesinin standını gezen Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise Mersin'in her anlamda daha çok tanıtılması gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, “Mersin bizim için çok kıymetli. Özellikle gastronomik anlamda şu ana kadar hak ettiği noktada olmadığını düşünmekteyiz. Hep beraber gücümüzü bir noktaya vurmamız lazım. Turizm haricinde gastronomik ürünlerin ihracatı noktasında bir liman kenti olması ülkemiz adına çok kıymetli. Ben en yakın zamanda Mersin'e bu güzellikleri görmeye gelmek istiyorum” dedi.

“3D deneyimini ilk kez Mersin standında yaşadım”

Gezgin ve televizyon programı sunucusu Burak Akkul da Mersin standını gezenler arasındaydı. Mersin'i daha önce gezdiğini, ancak VR Mersin ile farklı deneyimle gördüğünü ve standı beğendiğini dile getiren Akkul, “İlginçtir, 3D deneyimini ilk kez Mersin standında yaşadım. Bütün şehri detaylarıyla görmek çok keyifliydi. Harika bir stant hazırlamışsınız Mersin olarak. Ben zaten programda ‘Çok Gezenti Bizim Ora: Mersin' bölümünde Mersin'i detaylıca anlatmıştım. Burada tekrar sizinle buluşmak çok keyifli oldu, çok teşekkürler. Kesinlikle gitmenizi öneriyorum Mersin'e, Mersin canımızdır” diye konuştu.

“Böyle kadim bir şehrin bu kadar yenilikçi bir şekilde tanıtılması çok hoşuma gitti”

Mersin standını oldukça teknolojik ve yenilikçi bulduğunu dile getiren Şef Murat Bozok ise “Gerçekten etkileyici. Böyle kadim bir şehrin bu kadar teknolojik, yenilikçi bir şekilde tanıtılması çok hoşuma gitti. Bilmediğimiz yerler var. Hep Mersin'e gidiyoruz, geliyoruz ama burada da gördüğümüz gibi 300'ün üzerinde farklı lokasyon var. Bu teknolojiyi kullanıp bir dahaki geldiğimizde çok daha etkin bir şekilde Mersin'i gezeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Mersin'i görmediğini ancak VR Mersin'in görme isteği uyandırdığını söyleyen Hikmet Aydoğan de “Hoş bir uygulama, örnek bir çalışma. Yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Gitmesek de bu anlamda bir sanal gezme de insanın içini ah ettiriyor. İnsana ilk fırsatta Mersin'i görme hevesi veriyor uygulama” şeklinde konuştu.