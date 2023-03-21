Mersin'in tüm okullarında 'Yarın Sen de Bir Fidan Dik' etkinliği

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' dolayısıyla il genelinde tüm okullarda 'Yarın Sen de Bir Fidan Dik' etkinliği gerçekleştirildi.

Mersin'de bulunan tüm okullarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 'Yarın Sen de Bir Fidan Dik' etkinliği çerçevesinde aynı anda fidan dikimi gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, söz konusu etkinlik ile öğrencilerin doğa sevgisine sahip olmalarını düşündüklerini söyledi.

Öğretmenler olarak yol gösterici olmaları gerektiğini vurgulayan Koca, "Biz evlatlarımıza örnek ve yol gösterici olmalı, onları doğaya katkı sunmanın güzelliğini yaşatmalıyız. Bu düşünceyle bugün il genelinde tüm okullarımızda aynı anda gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi etkinliğimiz orman ve ağaç sevgisi kazandırmak adına çok kıymetli ve sembolik bir değer taşımaktadır. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.