Mersin'in turizm potansiyeli METAB'ta ele alındı

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) Başkanlığını da yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kargıcık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi başta olmak üzere Mersin'deki 9 turizm bölgesinin turizm pastasından daha fazla payı alması için elbirliğiyle çalıştıklarını söyledi.

METAB Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, birlik encümen üyeleri ve turizm sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, birliğin 2023 yılı taslak çalışma ve iş programı, 2023 yılı gelir-gider taslak bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından belirlenen ve 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan uluslararası turizm fuarlarına METAB olarak katılım sağlanması, katılım harcamalarının birliğin bütçesinden karşılanması, hangi fuarlara katılım sağlanacağının belirlenmesi ve katılımcıların tespit edilmesi için oy birliğiyle birlik encümenine yetki verildi.

"Mersin, sahip olduğu güzelliklerle ülkemizi en iyi seviyeye taşıyacak olan şehirlerden birisi"

Mersin'deki kültür, turizm, koruma ve gelişim bölgelerinde devam eden planlama çalışmalarının da görüşüldüğü toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Başkan Yılmaz, kentin geleceğine yön verecek çalışmalarda kent dinamikleriyle yapılacak işbirliğinin önemine vurgu yaparak, birliğin çalışmalarına destek veren encümen üyelerine teşekkür etti.

Mersin'de turizmin gelişmesi için hep birlikte gösterilen gayretin önemine değinen Yılmaz, kent turizmine yeni bir ivme kazandıracak Kargıcık bölgesi ile ilgili düşüncelerini de paylaşarak; “Gerçekten tarihi bir dönemde yaşıyoruz. Dünyadaki dinamikler değişiyor. Bunun hayatımızda değişik açıdan etkileri var. Mersin turizmi açısından da etkileri var. Bunu özellikle sektör temsilcileri bizzat içinde oldukları için görüyorlar. Yenice'de yapılan havaalanının tamamlanmasının, seferlerin başlamasının ve ulaşım sorunlarının çözülmesinin ardından turizmde hareketliliğin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Kentimizde 9 tane turizm bölgesi var. Bunların en son verileni Kargıcık bölgesi. 9 turizm bölgesinin 8 tanesi tahsis aşamasında. Kargıcık ile ilgili bir girişim var. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde bir anonim şirketi oluşturuldu. Toroslar Belediyesi olarak bu şirketin paydaşıyız. Toroslar'da denizimiz yok ama bu oluşum içinde olmak istedik. Şehrimizin geleceği açısından faydalı olacağını düşündük. İnşallah amacına ulaşır. Sadece Kargıcık değil diğer turizm bölgelerine de yatırım yapıldığı zaman ciddi istihdam olacaktır. Yeni tesislerin kurulması bölgemiz açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Kültür ve doğa turizmi için eşsiz değerlere sahip Mersin'i daha sağlıklı ve güçlü yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, toplantının kent için hayırlı olmasını diledi.