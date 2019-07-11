Mersin'in yol haritası belirleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plan çalışmaları kapsamında kentin 5 bin 500 kilometrelik yol ağı için önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak hizmetlerin konuşulduğu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın çalıştayında, stratejik plan kapsamında yol ağlarında yapılması planlanan sıcak asfalt, sathi asfalt kaplama, köprü, yağmursuyu drenaj ve kaldırım çalışmaları konuşuldu. Yaya öncelikli hedeflerin belirlendiği çalıştayda yürüyüş yolları, engelli rampası ve buna entegre olarak engelli yürüyüş yolları ve 'önce yaya' uygulaması kapsamında yapılacak yatay işaretleme çalışmaları da gündeme alındı.

Vatandaşlara hizmet ulaştırma noktasında kalite standartlarını artırmak ve vatandaş memnuniyeti ön planda tutularak, daha hızlı, etkin, güvenli ve kalıcı hizmetler verebilmek adına yapılması gerekenlerin konuşulduğu çalıştayda, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenen amaç, hedef ve göstergelere uygun olarak hizmetler verileceğinin altı çizildi.

Kentin paydaşları ile görüş alışverişi yapıldı

Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şube müdürlüklerinin yanı sıra, mühendislik ve mimarlar odası temsilcileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD, Mersin Üniversitesi, Çukurova Belediyeler Birliği ve ilçe belediyeleri yetkilileri de bulundu. Çalıştaya, vatandaşlarla iletişimde en önemli yapıyı oluşturan muhtarların temsilcisi konumundaki muhtarlar dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile özel şirket temsilcileri de katıldı.