Mersin'in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu

Mersin'in yüksek kesimlerindeki yaylalarda yağmurla birlikte yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren Erdemli ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Aydınlar, Sarıkaya, Çerçili Mahallelerini de içine alan Avgadı Yaylası civarında sağanak yağmur etkili oldu. Bir süre sonra da yağmur yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı. Aralıklarla yaklaşık 10 dakika kadar etkili olan doludan kısmen açıkta yetiştirilen biber, fasulye, domates gibi sebzelerle elma başta olmak üzere meyve ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.

Dolunun ardından sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.