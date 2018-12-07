Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı dolayısıyla Erdemli ilçesini Karaman ili Ayrancı ilçesine bağlayan karayolu da trafiğe kapandı.

İlçeye bağlı 1400 rakımın üzerindeki Tozlu, Sorgun, Toros, Evdilek, Akpınar ve Uzunkuyu yayla köylerinde dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ediyor. Yayla köylerinde kartpostallık görüntüler de ortaya çıkıyor. Vatandaşlar sosyal medyada paylaşmak üzere fotoğraf çekerek, anılarını ölümsüzleştiriyor.

Vatandaşlardan Şaban Elal Toros Yaylası'nda yoğun bir kar yağışının olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde başlayan kar yaklaşık 10 santimetreye kadar vardı. Kar lapa lapa yağmaya devam ediyor" dedi.