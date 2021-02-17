İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Mersin’in yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların kapanmaması için sabah saatlerine kadar kar küreme çalışması yapıldığı bildirildi.

Mersin'in yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların kapanmaması için sabah saatlerine kadar kar küreme çalışması yapıldığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla, kırsal mahalle grup yollarında kapanma yaşanmaması için geceden sabaha kadar çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Çamlıyayla ilçesi, Gülek ve diğer bağlı mahalle yollarında kar temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. 3 greyderin kullanıldığı çalışmalarda Çamlıyayla merkez, Çamlıyayla-Fakılar, Belçınar-Fakılar, Sebil ve Körmenlik yollarında toplam 35 kilometre kar temizliği yapıldı.


Tuzlama çalışmaları sürüyor


Tarsus'a bağlı kırsaldaki en büyük yerleşim yerlerinden olan Gülek merkez ile Çamalan, Ardıçlı, İnköyü, Olukkoyağı grup yolu ile yine Ardıçlı-Gülek grup yolunda kar temizliği gerçekleştirildi. Toplam 30 kilometrelik yolda kar küremesinin yapıldığı bölgede, ekipler gündüz saatlerinde de çalışma yürütüyor. Tarsus'a bağlı kırsal mahalleler olan Pirömerli, Dorak, Boztepe ve Böğrüeğri grup yolunda da ekipler hummalı şekilde mesai harcadı. Kar küreme çalışmalarının yapıldığı tüm yollarda olası don öncesi tuzlama çalışmaları da yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.