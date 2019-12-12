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Mersin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Mersin’in sahil ilçesi Erdemli’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Mersin'in sahil ilçesi Erdemli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı nedeniyle Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan karayolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


Erdemli ilçesinin sahil kesiminde sağanak yağış, ilçeye bağlı 1400 rakımın üzerindeki yayla köylerinde ise kar yağışı etkili oldu. Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Güneyli, Evdilek, Toros ve Sorgun'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı yer yer toprak üzerinde yaklaşık 5 santimetreye kadar yükseldi. Kar sürprizi yaşayan sürücüler ise yolculuklarına ara vererek manzaranın tadını çıkardı. Halime Kılıç, "Tesadüfen yayla köyümüze çıktık. Kar yağışıyla karşılaştık. Bu mutluluk verici manzaranın tadını çıkarıyoruz" dedi.

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