İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinden LÖSEV'e anlamlı destek

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesindeki Mersinli Ahmet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, lösemi hastalığına dikkati çekmek için maske taktı, kermesten elde ettikleri geliri de Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışladı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Mersinli Ahmet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, lösemi hastalığına dikkati çekmek için maske taktı, kermesten elde ettikleri geliri de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.


Öğretmenlerinin önderliğinde okul bahçesinde kermes düzenleyen öğrenciler, kendi yaptıkları bileklikleri, veliler de hazırladıkları gıda ürünlerini satarak elde ettikleri 2 bin 900 TL tutarındaki geliri LÖSEV'e bağışladılar.


Okul yöneticileri, bu tür faaliyetlerin her zaman yapılacağını belirtirken, bu anlamlı etkinlikle hem öğrencilerde farkındalık oluşturulduğunu hem de LÖSEV'i tanımalarının sağlandığını ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.