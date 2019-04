Mersinli balıkçılar sezonu buruk kapattı

Mersin'de 1 Eylül'de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan itibariyle sezonu kapattı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor" dedi.

15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte, barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden çıkmazken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanıyor. Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmadı.

Av yasağıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan'da av yasağının başladığını vurgulayarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yasağımız başladı. Tabi bu av yasağı tüm denizleri kapsamıyor. 12 milden sonraki açıkta avcılık şu anda serbest. Çok taze ve günlük balıklarımız mevcuttur. Mezgit, istavrit, çupra, levrek gibi balıklarımız halen günlük olarak geliyor. Temmuz 15'e kadar 12 milin üstünde av mevsimimiz devam etmektedir. Trol dediğimiz yöntemle avcılık yapılan yerlerde yasaklandı. Av sezonumuz her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor. Bu konuda balıkçıların sıkıntıları var. Yani bir önceki yılı ve bu yılı karşılaştırırsak balık çıkma oranı düşük. Bu yıllardan beri gelen bir sorun. Şu anda bir anda oluşmuş bir şey değil. Eskiden lokantalar, pişirim yerleri bu kadar yoktu. Şimdi talep çok ama çıkan balık az, o yüzden çıkan balık yetersiz geliyor. Daha önce mazot desteği alıyorduk, şimdi mazotu yüksek fiyattan alıyoruz. Burada maliyetler artınca, bu fiyatlara yansıyor. Biz daha önce 7-8 liraya sattığımız balığı, maliyet yükseldiğinden dolayı daha pahalıya alıyoruz ve daha yüksek satmaya başlıyoruz. Hayat şartları balıkçılığı da etkiliyor. Bu yıl yine en çok Barbunya balığı çıkmıştır. Şu an onun yasağı girdi. Ancak yılın 12 ayı çıkan sardalyemiz tezgahlardaki yerini koruyor. Yasaktan dolayı fiyatlara çok bir yansıma yok. Bazı balıklarda yüzde 5 ile 10 oranında bir yansıma var. Biz kar marjımızdan azaltarak, yine müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz” diye konuştu.

"En küçük bir durumda hemen ceza kesmek olmaz"

Yaşadıkları bazı sıkıntılardan da bahseden Polat, "Bazı vakıflar ve dernekler, artık ikide bir balıkçıları şikayet etmekten vazgeçsin. Balıkçı esnafı zaten zor durumda. Bir tane balık gördüler diye hemen bakanlığa yazı yazıp, şikayet etmenin bir alemi yok. Esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. Bakanlığımız da bu tür vakıf ve derneklerin verilerini hemen dikkate almasın. Onlar şu balık çıkmıyor diyor yasaklanmasını öneriyor ve yasaklanıyor. Ancak bizim burada tonlarca çıkan balığı yasak listesine koyduruyor. Esnafla iç içe olalım, esnafı koruyalım. Biz zaten marketlerin baskısı altında çalışmaya çalışıyoruz. Biz devletimize her zaman destek veriyoruz, onlarda esnafı koruyacak vicdani kararlar alsınlar. En ufak bir durumda hemen ceza kesmek olmaz. Balıkçılık giderek zorlaşan bir meslek haline geldi" ifadelerini kullandı.