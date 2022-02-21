Mersinli çiftçi bu kez Akşener'in programında ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2006 yılında başbakanlığı dönemindeki Mersin programı sırasında yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Mersinli çiftçi Kemal Öncel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ipiyle yürümeyin" diye seslenerek, halkın kendisinden üçüncü ittifakı beklediğini iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf buluşmaları kapsamında Mersin'e geldi. Dün akşam Mersin'e gelen Akşener, bugün ilk programını Erdemli ilçesinde gerçekleştirdi. Daha sonra Mersin'e geçen Akşener, merkez Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarı önünde partililer tarafından karşılandı. Burada bir tantunici dükkanına giren Akşener, esnafla işlerinin nasıl gittiğine ilişkin sohbet etti. Tantunicilerin sıkıntısını dinleyen Akşener, askıda tantuni için dükkana bir miktar para bıraktı. Daha sonra bir giysi mağazasına girerek esnafla görüşen Akşener, burada da ihtiyacı olan birine verilmek üzere bir kıyafet alarak mağazada bıraktı.

Mersinli çiftçi Kemal Öncel, Akşener'in önünü kesti

Akşener, giysi mağazasından çıktığı anda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllar önce Mersin programındaki tartışmasıyla Türkiye gündemine oturan çiftçi Kemal Öncel tarafından önü kesildi. Akşener'e, “Sizi takdir ediyoruz, sizi seviyoruz” diyen Öncel, halk adına özel bir istirhamı olduğunu dile getirdi. Öncel, “Benim kim olduğumu biliyorsunuz, genel başkan olduğunuzda da görüşmüştük hatırlarsanız. Siyasi konjonktürü çok yakından takip ediyorum. Halk sizden üçüncü ittifakı bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ipiyle yürümeyin. Onlardan ne köy olur ne kasaba. Bağlı eşek bile güvenilmez Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Tamam, hayat pahalı, ne acılar çektim, buna rağmen diyorum ki, gelin Cumhurbaşkanı ile bir görüşün, Bahçeli ile bir görüşün ama görüşün. ‘Gidin onlara katılın' demiyorum, takdir sizindir ama 15 vekil verdiler, siz sokağa çıktınız onların reytingi arttı. CHP'den o kadar insan ‘İYİ Parti' diyordu ki, şimdi konsolide ettiler. Sizi samimiyetimle karşılıyorum, kalben karşılıyorum. Sizin huzurunuza ‘Türkiye'nin, İYİ Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bana ihtiyacı var, seçilecek yerde aday gösterin hem Türkiye'de hem oy buhranında boğayım sizi' diyecektim ama bugün bundan vazgeçtim. İstirham ediyorum, insanların şerefiyle oynayanlara ‘şerefsiz' derler değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri, geldi beni sırtımdan Mersin'de vurdu. Sırtımdan vurdu ayağıma gelen adamlar. Önce başıma geldi dedim bunlara, baktım ki beni kullanıp attılar, ne sözler ne vaatler verdiler bana, pazarlıkla geldiler bana. Ben sizin huzurunuzdayım. Terbiyesizlik olarak addetmeyin, ülke sizi seviyor, millet sizi seviyor ama Cumhuriyet Halk Partisi; herkes oraya ‘hayır' diyor” diye konuştu.

Meral Akşener, Öncel'i dinledikten sonra teşekkür ederek, esnaf gezisine devam etti.