Mersinli genç yetenek Memet Çelik, trompette iki ödül birden kazandı

MERSİN (İHA) – Mersinli genç yetenek Mehmet Çelik, Gürcistan Developing Union of Georgian Folklore and Classical Music Harmonia'ın bu yıl Alanya'da düzenlediği 9. International Competition Festivali'nde Mersin'e iki ödül birden kazandırdı. 10 yaşından bu yana trompet dersleri alan 16 yaşındaki Çelik, festivalde 1. Kategori Trompet Dalı ve En İyi Artistik Performans Dalı'nda birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

9. International Competition Festivali, farklı uluslardan genç ve yetenekli müzisyenleri desteklemek, onlar arasında dostane ilişkilerin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla Gürcistan tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlendi. 2-9 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Letonya, Litvanya ve Gürcistan'dan pek çok genç yetenek yer aldı.

Mersin'de yaşayan, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Trompet Bölümü lise öğrencisi Memet Çelik, düzenlenen festivalde, Vassily Brandt Trompet Konçerto eserini seslendirdi. Çelik, performansıyla her biri farklı ülkelerden gelen Prof. Veronika Vitaite, Prof. Rustam Shaykhutdinov, Irine Iashvili, Prof. Irine Laurusiene, Prof. Manana Kukhianidze, Doç Rauf Musaev, Tsitsino Bichikashili'de oluşan jüriyi kendisine hayran bırakarak, iki dalda birden birinci olmayı başardı.

Memet Çelik yaptığı açıklamada, “Müzik eğitimime Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başlamıştım. Fakat öğretmenimin okuldan ayrılmak zorunda kalması nedeniyle kendisiyle birlikte ben de Adana Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarına geçiş yaptım. Her gün Mersin'den Adana'ya trenle gidiş geliş yapıyorum. Dört saatlik yorucu bir eğitim yolculuğundan bahsediyorum; yani çalışmayla geçmesi gereken bir dört saatten. Fakat şunu belirtmeliyim ki, bu yorucu yolculuğun her saniyesine değecek olağanüstü bir hocam var. Bu her iki ödülü de saygıdeğer hocam Doç. Rauf Musaev'e armağan ediyorum” dedi.

Mersin'de doğan ve 24 Kasım İlköğretim Okulu'nda başlayan eğitim hayatına, 2013 yılından itibaren yarı zamanlı olarak Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Doç. Rauf Musaev'in öğrencisi olarak devam eden Çelik, başarısıyla orkestralarda yer alarak konserler verdi. 10 yaşında başladığı konservatuvar eğitimi süresince, genç yaşına rağmen Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası'nda yer aldı; şef Aytuğ Ülgen yönetiminde solist olarak konserler verdi. 2017 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın açtığı sınavı kazanarak yeniden Musaev'in öğrencisi oldu. 2019'da, çalışmalarını Prof. Rengim Gökmen yönetiminde sürdüren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası sınavlarını kazandı. Halen Mersin'de yaşayan Çelik, müzik eğitimini Adana'da sürdürüyor.