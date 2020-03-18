Mersinli iş adamının korona virüsten öldüğü iddiasına ailesinden yalanlama

MERSİN (İHA) – Mersin'in tanınmış iş adamı Şamanlar AŞ'nin kurucularından Hüseyin Şaman'ın Türkiye'de korona virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu iddiaları, Şaman ailesi tarafından yalanlandı. Hüseyin Şaman'ın kızı Demet Şaman Tarlakazan, “Babamın korona virüsten öldüğü iddiaları asılsızdır” dedi.

Tanınmış iş adamı Hüseyin Şaman, 15 Mart Pazar günü Mersin'deki evinde vefat etti. 89 yaşında vefat eden Şaman, dün Mersin Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece korona virüsten ilk hastasını kaybettiğini, ölen kişinin 89 yaşında bir iş adamı olduğunu ve virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığını söylemesi üzerine sosyal medyada bu kişinin Mersin'de yaşamını yitiren 1931 doğumlu Hüseyin Şaman olduğu iddiası bir anda yayıldı. İddialar üzerine İHA muhabirine bir açıklama yapan Hüseyin Şaman'ın kızı Demet Şaman Tarlakazan, babasının korona virüsten öldüğü iddialarının asılsız olduğunu söyledi. İddialara tepki gösteren Tarlakazan, babasının 5 yıldan uzun bir süredir Alzheimer hastası olduğunu, yaklaşık bir yıldır evden çıkmadığını ve faal bir iş yaşantısı olmadığını ifade etti. Babasının sağlık durumunun son günlerde kötüye gittiğini belirten Tarlakazan, “Babam son günlerde prostattan kaynaklı yeme güçlüğü çekiyordu ve zayıflamıştı. Bunun üzerine eve iki kez doktor çağırdık. Doktorumuzun babamı muayenesi ile ilgili resmi kayıtlar var elimizde. Babamda korona virüsü semptomları görülmedi” diye konuştu.

Babasının özellikle akciğer ve kalbinde herhangi bir sorun olmadığını ellerindeki doktor raporu ile ispatlayabileceklerini vurgulayan Tarlakazan, “Babam bir yıldır evden dışarı çıkmadığı gibi evde veya etrafımızda Çin temaslı bir çalışan da yok. Babamın korona virüsten öldüğü iddiaları asılsızdır. Ölüm belgesinde de ölüm nedeni olarak ‘Bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)' yazmaktadır. Ayrıca nüfus cüzdanında doğum tarihi 1931 yazmasına rağmen babam bize sürekli kendisinin 2-3 yaş küçük yazdırıldığını söylerdi” ifadelerini kullandı.

“Tedbir amacıyla evde taziyeleri kabul etmiyoruz”

Bu asılsız iddiaların nereden çıktığını bilmediklerini dile getiren Demet Şaman Tarlakazan, korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde babasının cenaze namazının bekletilmeden kılındığını ve toprağa verdiklerini anlattı. Virüse karşı taziyelere yönelik uyarıları dikkate alarak özellikle yaşlı akrabalarını ve şehir dışından taziyeye eve gelmek isteyenleri önlemler çerçevesinde uyardıklarını söyleyen Tarlakazan, ülkenin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu zor günlerde bilgi kirliliğine neden olarak infial meydana getirecek paylaşımlardan kaçınılması için çağrı yaptı. Tarlakazan, “Bu yapılanlar hiç kimseye yarar sağlamaz. Daha duyarlı ve aklıselim davranışlar sergilemek hepimizin yararına olur” şeklinde konuştu.